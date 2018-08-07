ألمانيا تعلن عن زيارة لأردوغان في سبتمبر المقبل

أعلن متحدث باسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور ألمانيا يومي 28-29 من سبتمبر المقبل، وسط جهود لتحسين العلاقات بين برلين وأنقرة.

واختلف العضوان في التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي، حول حملة القمع التي شنتها تركيا على المعارضين المشتبه بهم، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وقيام أنقرة باحتجاز مواطنين ألمان.

ولم يؤكد المتحدث باسم الرئيس الألماني ما إذا كان أردوغان سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كما لم يعلق مكتب ميركل على الخبر.

وتشمل الزيارة حفل استقبال رسمي من قبل شتاينماير ومأدبة على شرف أردوغان، فيما تعهد وزيرا خارجية البلدين في وقت سابق من هذا العام، بفعل كل شيء لتحسين العلاقات بين برلين وأنقرة.

وأسفرت الاتصالات بين الوزيرين عن إطلاق سراح صحفي ألماني تركي في فبراير الماضي، احتجز في تركيا لمدة عام بسبب جرائم أمنية مزعومة، وساهمت في إذابة بعض الجليد في العلاقات بين الجانبين، على الرغم من أن ألمانيا لا تزال تعترض على ما تسميه "سجل تركيا المتدهور" في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز