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إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت الألماني

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أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية، الثلاثاء، أنها ستخلي أقساما من مطار فرانكفورت اليوم بسبب عمليات أمنية.

وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشرطة ستفتش أجزاء من الصالة رقم 1 في مطار فرانكفورت".

ولفتت الشرطة إلى أن التفتيش يشمل أيضا إيقاف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة.

من جهتها نشرت صفحة مطار فرانكفورت الرسمية على "تويتر" بيانا قالت فيه: "نظرا للإجراءات الأمنية، تقوم الشرطة الفيدرالية الألمانية حاليا بإخلاء مطار فرانكفورت".

وأضافت أنه نتيجة لهذا الإجراء يمكن توقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية، داعية الركاب للتحقق من حالة رحلاتهم.

من جهتها قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إن عملية أمنية تجري الآن في مطار فرانكفورت، مضيفة أنها لا يمكنها توفير أية معلومة بخصوص تأخر الرحلات أو إلغائها.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إنهم يعتقدون أن شخصا غير مصرح به لطفل مر عبر المنطقة الأمنية واختفى، وأضاف المتحدث: "مازلنا نبحث عنهم".

ووصف الركاب مشاهد "الارتباك" أثناء إجلائهم من المحطة، وكتب أحد الركاب ويدعى آدم ميلر على "تويتر": "لا يزال الجنون.. الناس يخرجون.. مجرد الارتباك.. لحسن الحظ لا نشعر بالذعر".

وأضاف المسافر نفسه: "أخليت قاعة المغادرة التي أوجد فيها داخل مطار فرانكفورت.. لا أحد يخبرنا بأي شيء سوى مجموعة من الشرطة دخلت للتو".

فيما قال راكب آخر يدعى رودريغو متهكما: "لا يوجد شيء يشبه 33 درجة مئوية من الحرارة.. أشخاص كثيرون.. القليل من الهواء المكيف.. وعملية أمنية داخل مطار فرانكفورت".

المصدر: رويترز + صحيفة "إندبندنت" البريطانية

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