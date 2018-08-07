إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت الألماني

أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية، الثلاثاء، أنها ستخلي أقساما من مطار فرانكفورت اليوم بسبب عمليات أمنية.

وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشرطة ستفتش أجزاء من الصالة رقم 1 في مطار فرانكفورت".

ولفتت الشرطة إلى أن التفتيش يشمل أيضا إيقاف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة.

⚠⚠ Bearking News ⚠⚠

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt#airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7 августа 2018 г.

من جهتها نشرت صفحة مطار فرانكفورت الرسمية على "تويتر" بيانا قالت فيه: "نظرا للإجراءات الأمنية، تقوم الشرطة الفيدرالية الألمانية حاليا بإخلاء مطار فرانكفورت".

وأضافت أنه نتيجة لهذا الإجراء يمكن توقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية، داعية الركاب للتحقق من حالة رحلاتهم.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 7 августа 2018 г.

من جهتها قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إن عملية أمنية تجري الآن في مطار فرانكفورت، مضيفة أنها لا يمكنها توفير أية معلومة بخصوص تأخر الرحلات أو إلغائها.

Update: We cannot provide any information on delays and flight cancellations at the moment. We are in close contact with the authorities and the airport. We will inform you as soon as we have further information. #Terminalräumung — Lufthansa (@lufthansa) 7 августа 2018 г.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إنهم يعتقدون أن شخصا غير مصرح به لطفل مر عبر المنطقة الأمنية واختفى، وأضاف المتحدث: "مازلنا نبحث عنهم".

ووصف الركاب مشاهد "الارتباك" أثناء إجلائهم من المحطة، وكتب أحد الركاب ويدعى آدم ميلر على "تويتر": "لا يزال الجنون.. الناس يخرجون.. مجرد الارتباك.. لحسن الحظ لا نشعر بالذعر".

Still crazy, people are exiting. Just a bunch of confusion, fortunately no panicking. pic.twitter.com/KDEhBDRYxE — Adam Miller (@TheMaxamillion) 7 августа 2018 г.

وأضاف المسافر نفسه: "أخليت قاعة المغادرة التي أوجد فيها داخل مطار فرانكفورت.. لا أحد يخبرنا بأي شيء سوى مجموعة من الشرطة دخلت للتو".

Evacuating my terminal in the Frankfurt Airport. Nobody's telling us anything but a bunch of Police just went in. pic.twitter.com/3Y9DdVxGg2 — Adam Miller (@TheMaxamillion) 7 августа 2018 г.

فيما قال راكب آخر يدعى رودريغو متهكما: "لا يوجد شيء يشبه 33 درجة مئوية من الحرارة.. أشخاص كثيرون.. القليل من الهواء المكيف.. وعملية أمنية داخل مطار فرانكفورت".

Nothing like 33ºC, lots of people, low air conditioning and a security operation at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/n5AkBmODsJ — Rodrigo Jiménez S. (@jimenezroy) 7 августа 2018 г.

المصدر: رويترز + صحيفة "إندبندنت" البريطانية