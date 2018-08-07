مصرع 4 عمال بانفجار منجم فحم في الصين

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بانفجار داخل منجم صغير للفحم في إقليم قويتشو جنوب غربي الصين.

وذكرت السلطات المحلية في الإقليم أن الحادث وقع في منجم زيموجيا للفحم الذي تديره شركة خاصة بمدينة بانتشو، والذي قدرت طاقته الإنتاجية بـ300 ألف طن سنويا.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، مبينة أن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.

وأشارت إلى أن سجلات صدرت عن إدارة الطاقة في قويتشو، كانت قد ذكرت أن أوامر صدرت للمنجم بإجراء إصلاحات متعلقة بالسلامة خلال تفتيش أجرته السلطات المحلية في أواخر أبريل الماضي.

ولم تعلق شركة بانان للفحم التي تدير المنجم على الحادث حتى اللحظة.

المصدر: وكالات