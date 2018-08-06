عهد كانت في السجن يا.. أدرعي!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث فيها عن الطفلة الفلسطينية المحررة عهد التميمي والتي قضت ثمانية أشهر في السجون الإسرائيلية.

وحاول أدرعي أن يروج للسجون الإسرائيلية في "تويتر" مستغلا في ذلك حديث التميمي لقناة RT بعد إطلاق سراحها، وكتب: "عندما تسمع عهد التميمي تتحدث عن تجربتها في السجن الإسرائيلي، لا بد أن تتساءل: هل كانت مسجونة أم في رحلة استجمام"؟

أما حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على "تويتر" فقد كتب: "معروف عن سجون إسرائيل أنها فنادق 5 نجوم، فهي مدرسة يتعلم فيها السجين ويتلقى العناية الطبية ويمارس شعائره الدينية ويتمتع بحقوقه! فلا نستغرب سؤالك لو أنها كانت رحلة استجمام".

معروف عن سجون #إسرائيل 🇮🇱انها فنادق 5 نجوم فهي مدرسة يتعلم فيها السجين ويتلقى العناية الطبية 🏥 يمارس شعائره الدينية 🕌وله حقوق 🏋️‍♂️! فلا نستغرب😄 سؤالك لو انها كانت رحلة استجمام https://t.co/IdzCPnECH4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٥ أغسطس ٢٠١٨

واتضح في وقت لاحق، أن التغريدة ليست من تأليف أدرعي، وإنما منقولة عن فيصل القاسم، وناقل الكفر ليس بكافر.

واعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي البالغ عمرها 17 عاما في 19 ديسمبر العام الماضي، بتهمة مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم.

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وفي 29 يوليو الماضي، قضت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن عهد ووالدتها ناريمان، بعد أن أمضيتا 8 أشهر في السجون الإسرائيلية.

وأثار اعتقال التميمي ومحاكمتها جدلا واسعا، ووصفتها وسائل إعلام ونشطاء حقوقيون بأنها "أيقونة فلسطين"، لما تميزت به من جرأة وثبات في الفيديو الذي ظهرت فيه تصفع أحد الجنود الإسرائيليين، وعلى صمودها أثناء محاكمتها، رغم غضاضة عودها.

المصدر: "تويتر" +وكالات