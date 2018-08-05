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وزير إسرائيلي: التسوية مع "حماس" في مصلحتنا

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وزير إسرائيلي: التسوية مع
Globallookpress ZUMAPRESS.com/ Gili Yaari
وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يؤاف غالانت
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اعتبر وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت أن التسوية مع حركة "حماس" في مصلحة إسرائيل، داعيا إلى التوصل لاتفاق مناسب شرط وقف الهجمات من قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة عن غالانت قوله: "التسوية في غزة تمثل مصلحة لإسرائيل، والشرط الأول هو وقف الإرهاب".

وأضاف: "أنا مع إعطاء فرصة للتسوية لكن الأمل ضعيف في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق طويل الأمد".

وأمس الجمعة ذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية أن "الكابنيت" سيدرس الأحد الخطة المصرية التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيقولاي ميلادينوف للهدنة بين إسرائيل و"حماس".

المصدر: القناة الإسرائيلية العاشرة + الأناضول

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