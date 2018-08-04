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مراسلنا: تجدد الاحتجاجات الليلية في محافظتي أصفهان وشيراز بإيران

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مراسلنا: تجدد الاحتجاجات الليلية في محافظتي أصفهان وشيراز بإيران
RT
جانب من الاحتجاجات في إيران
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أفاد مراسلنا في طهران، بتجدد الاحتجاجات الليلية في محافظتي أصفهان وشيراز، وتوسعها لتشمل مدينة قم شمالي البلاد، وسط أنباء عن سقوط قتيل واعتقال العشرات.

وذكر المراسل أن عشرات المحتجين تجمعوا في العاصمة طهران، وأطلقوا شعارات ضد سياسة الحكومة الاقتصادية، قبل أن تقوم الشرطة بتفرقتهم.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" المحلية أن شخصا قتل واعتقل 20 آخرون في احتجاجات محافظة كرج غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن القتيل أصيب برصاص مجهول في أحد شوارع المحافظة أثناء الاحتجاجات.

وهاجم المئات من المتظاهرين حوزة علمية في بلدة اشتهارد في محافظة كرج غرب طهران، وسط استمرار تحركات احتجاجية متفرقة في البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مدير الحوزة حجة الإسلام هندياني، أن "زهاء 500 متظاهر هاجموا المدرسة مساء الجمعة، محاولين كسر أبوابها وإحراق محتوياتها".

وما يميز الاحتجاجات الحالية هو أن الإيرانيين يترقبون بقلق التداعيات الاقتصادية لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلادهم ابتداء من الثلاثاء بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتوعدها بفرض عقوبات يكون لها "أثر شديد" على إيران على مرحلتين الأولى في السابع من أغسطس الجاري، والثانية في الخامس من نوفمبر المقبل.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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