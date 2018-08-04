ألمانيا.. عدد طالبي اللجوء يرتفع بنحو 15%

قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم السبت، إن عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا في يوليو المنصرم ارتفع بنسبة 14.7%، مقارنة بيونيو الماضي.

ووفقا للبيان، فإن 15 ألفا و199 شخصاً قد تقدموا في يوليو الماضي بطلبات لجوء إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، مشيرا إلى أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 14.7 % مقارنة بيونيو الماضي.

وأضاف البيان، أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في يونيو الماضي، بلغ 13 ألفا و354 شخصاً، وفي مايو الماضي 12 ألفا و494 شخصا.

وتطرقت الخارجية الألمانية في بيانها إلى عدد السوريين المتقدمين بطلبات لجوء خلال يوليو المنصرم فقد بلغ عددهم 3 آلاف و786 شخصا وشكلوا أغلبية متقدمي طلبات اللجوء، وتلاهم العراقيون بألف و415 شخصا.

ولفت البيان، إلى أن 110 آلاف و324 شخصا تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2018.

المصدر: "الأناضول"