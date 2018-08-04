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أول رحلة طيران من أسمرة إلى أديس أبابا

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أول رحلة طيران من أسمرة إلى أديس أبابا
Reuters Tiksa Negeri
صورة ارشيفية
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أعلنت الحكومة الإرتيرية اليوم السبت، أن الخطوط الجوية الإرتيرية سيّرت أول رحلة تجارية إلى إثيوبيا، في خطوة جديدة نحو مزيد من الانفتاح بين البلدين.

وكتب وزير الإعلام الإرتيري يمان غبرمسكل على تويتر: "الخطوط الجوية الإرتيرية بدأت تسيير رحلات منتظمة اليوم إلى أديس أبابا".

واستقبل عدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين الطائرة التي حطت الرحال في مطار بول الدولي في أديس أبابا، وعلى متنها وزير النقل والسياحة الإرتيري.

وتوقفت الرحلات الجوية بين إريتريا وإثيوبيا مطلع النزاع العسكري بين البلدين الذي استمر من 1998 إلى 2000 وأوقع نحو ثمانين ألف قتيل.

المصدر: أ.ف.ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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