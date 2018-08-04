رئيس أوسيتيا الجنوبية: الأسد يرغب في زيارة بلادنا

أشار رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف إلى أن نظيره السوري بشار الأسد أعرب عن رغبته في زيارة أوسيتيا الجنوبية، وأن دمشق وتسخينفال اتفقتا على تقديم مصالحهما في الدول الأخرى.

وقال بيبيلوف، الذي زار سوريا الشهر الماضي ووقع مع الأسد معاهدة للصداقة والتعاون: طبعا، الأسد يرغب في زيارة بلادنا، بل واتفقنا على أن نلتقي في أرض أوسيتيا الجنوبية بالتأكيد، مضيفا أن موعد الزيارة سيتحدد لاحقا.

وردا على سؤال "نوفوستي" حول ما إذا كان الأسد مستعدا للتوسط في التأسيس للعلاقات بين أوسيتيا الجنوبية وإيران، قال بيبيلوف: "لقد أعلنا (والرئيس الأسد) أننا سنعمل على دفع مصالح بعضنا البعض في الدول الأخرى، حيث ستقوم سوريا بذلك في العالم العربي، أما أوسيتيا الجنوبية فبقدر الإمكان في الدول الصديقة لنا".

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وأعلنت سوريا في 29 مايو الماضي اعترافها باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، الدولتين الفتيتين في جنوب القوقاز اللتين انفصلتا عن جورجيا ونالتا اعتراف روسيا وعدد من الدول بعد العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008، فيما لم تعترف معظم الدول حتى الآن بالجمهوريتين باعتبارهما "جزءا من جورجيا".

المصدر: نوفوستي