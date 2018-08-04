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واشنطن تندد بالعنف في زيمبابوي

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واشنطن تندد بالعنف في زيمبابوي
AFP MARCO LONGARI
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نددت الخارجية الأمريكية بأعمال العنف التي شهدتها شوارع العاصمة الزيمبابوية هراري الأربعاء الماضي، بعد إعلان نتائج أول انتخابات عامة في زيمبابوي إثر تنحي الرئيس السابق روبرت موغابي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت، في بيان صحفي: "الانتخابات قدّمت لزيمبابوي فرصة تاريخية لتخطي أزمات الماضي السياسية والاقتصادية نحو تغيير ديموقراطي عميق، وشعب زيمبابوي خرج بكثافة ليدلي بصوته ويؤكد على تطلعاته لمستقبل أفضل، بالرغم من التحديات خلال فترة التحضير للانتخابات".

وتابعت: "للأسف نجاح زيمبابوي في إجراء يوم انتخابي سلمي ومفتوح أمام المراقبين الدوليين كان مصحوبا لاحقا بأعمال عنف واستخدام غير متكافئ للقوة من القوات الأمنية والجيش ضد المتظاهرين".

وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي فوز الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا في انتخابات الرئاسة بحصوله على 50.8 بالمئة من أصوات الناخبين.

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وحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات اليوم الجمعة، فقد صوت لمنانغاغوا 2.46 مليون ناخب، ولمنافسه، زعيم "الحركة في سبيل التغيير الديمقراطي" المعارضة نيلسون تشاميسا 2.15 مليون ناخب 44.3 بالمئة.

وساد هدوء حذر شوارع هراري، بعد انتشار الجيش وتفريق المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع احتجاجا على النتائج، وسقط منهم ستة قتلى في مواجهات بين أنصار المتنافسين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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