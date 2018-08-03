بومبيو: استمرار كوريا الشمالية في برامج أسلحتها يتناقض مع وعد كيم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مواصلة كوريا الشمالية العمل على تطوير برامج أسلحتها يتناقض مع تعهد زعيمها كيم جونغ أون، بالتخلي عن السلاح النووي.

وقال بومبيو للصحفيين في طريقه إلى سنغافورة: "الزعيم كيم تعهد بنزع السلاح النووي. العالم طالب كوريا الشمالية بذلك في قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: "بتصرفها على نحو يتعارض مع هذا فإن بيونغ يانغ: تنتهك أحد قراري مجلس الأمن الدولي أو كليهما، يمكننا أن نرى أنه لا يزال أمامنا طريق يتعين خوضه لتحقيق النتيجة النهائية التي ننشدها".

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وعقدت قمة تاريخية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو الماضي في سنغافورة.

وأكدت بيونغ يانغ حينها في الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع استعدادها لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: رويترز