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الأمن التركي يمنع عشرات المهاجرين من التسلل نحو أوروبا

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الأمن التركي يمنع عشرات المهاجرين من التسلل نحو أوروبا
Reuters /Osman Orsal
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نقلت "الأناضول" الخميس عن مصادر في قوات الدرك التركية قولها، إن قوات أمنية تمكنت من ضبط 59 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد.

وأوضحت المصادر الأمنية أن أفراد دورية بقضائي "بوسنة كوي" و"مريج" قبضوا على المهاجرين، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات العراق وفلسطين وليبيا والجزائر وأفغانستان وباكستان والصومال.

ووفقا للمصادر ذاتها التي لم تكشف الوكالة التركية عنها، فإن قوات الأمن نقلت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، عقب استكمال الإجراءات القانونية معهم.

المصدر: "الأناضول"

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