 
مباشر

الجفاف يجتاح أورو با ويكشف عن أسلحة من عهد الحرب العالمية

أخبار العالم

الجفاف يجتاح أورو با ويكشف عن أسلحة من عهد الحرب العالمية
Reuters Wolfgang Rattay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klm1

حذرت دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط من موجة حر شديد رفعت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وأدى الجفاف إلى الكشف عن ذخائر من الحرب العالمية الثانية بقاع نهر في ألمانيا.

وأصدرت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، تحذيرات حمراء وهي الأعلى على مقياس من 3 مستويات في مناطق في وسط وشمال البلاد شمل مدنا سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية.

أما السلطات في البرتغال فقد أعلنت أنه من الممكن أن تحطم الحرارة أرقاما قياسية في الأيام المقبلة، محذرة من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التي أودت بحياة 114 شخصا العام الماضي.

وحذرت الشرطة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التي ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر "إلبه"  بسبب موجة الحر غير المسبوقة والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى المياه.

وخلال أسابيع قليلة عثرت الشرطة الألمانية على 24 قطعة من السلاح تعود للحرب العالمية الثانية، يعتقد بأن القوات الروسية والغربية والألمانية ألقت بها في نهاية الصراع قرب المياه.

المصدر: "رويترز"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا