يابانيون يحرصون على ارتداء الزي السعودي!

حرصت الفرق اليابانية المشاركة في "هاكاثون الحج" على ارتداء الزي السعودي خلال المنافسات في جدة، حيث تستقطب المسابقات مطورين من الجنسين من مختلف دول العالم وصل عددهم حوالي 20 ألفا.

وأظهرت صور التُقطت أثناء فعاليات الهاكثون ارتداء جميع اليابانيين المشاركين في مرحلة "التحدي التقني" الثوب السعودي والشماغ والعقال.

وأفاد أعضاء الفرق اليابانية المشاركة في "هاكاثون الحج" وعددهم 30 مشاركا يتنافسون في عدة فرق وعلى أكثر من تحد، بأنهم قرروا ارتداء اللباس الشعبي السعودي تعبيرا عن احترامهم للشعب السعودي والدولة المضيفة.

وكلمة هاكاثون هي اختصار لكلمتين بالإنجليزية وهما: "Hack" البرمجة الاستكشافية و"Marathon" السباق، والهاكاثون " Hackathon" هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، أمثال مصممي الجرافيك، ومصممي الواجهات، ومديري المشاريع، ويتشاركون بشكل مكثّف في تطوير مشاريع برمجية «Software».

وقد تستمر مدة الهاكاثون أسبوعا كاملا، ويراد من بعض أنشطته أن تكون لأغراض تعليمية واجتماعية، وبالرغم من ذلك، يهدف بعضها إلى إنشاء برمجية قابلة للاستخدام.

المصدر: وكالات