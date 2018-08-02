إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أنها تحقق في أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل قاعدة Wright-Patterson الجوية العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

BREAKING: ATF Columbus Field Division is responding to reports of an active shooter at Wright-Patterson Air Force Base near Dayton, Ohio. pic.twitter.com/ycVlbpZzYE — ATF HQ (@ATFHQ) 2 августа 2018 г.

وقالت قيادة القاعدة عبر تغريدة في "تويتر" إن قوات الأمن والإطفاء الموجودة في القاعدة بدأت، في حوالي الساعة 12:40، التعامل مع الحادث الذي وقع داخل مستشفى تابع للقاعدة.

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.



Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated — Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) 2 августа 2018 г.

واتضح لاحقا أن إطلاق النار حصل في إطار تدريبات تضمنت هذا السيناريو، وفق بيان صدر عن قيادة القاعدة.

وأضافت السلطات أن شخصا مجهولا أبلغ الأمن بوقوع إطلاق النار في داخل القاعدة ظنا منه أنه هجوم حقيقي، ما استدعى التحرك.

المصدر: مواقع إخبارية أمريكية