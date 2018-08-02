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إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

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إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية
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قاعدة Wright-Patterson الجوية العسكرية في ولاية أوهايو
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أعلنت السلطات الأمريكية أنها تحقق في أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل قاعدة Wright-Patterson الجوية العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

وقالت قيادة القاعدة عبر تغريدة في "تويتر" إن قوات الأمن والإطفاء الموجودة في القاعدة بدأت، في حوالي الساعة 12:40، التعامل مع الحادث الذي وقع داخل مستشفى تابع للقاعدة.

واتضح لاحقا أن إطلاق النار حصل في إطار تدريبات تضمنت هذا السيناريو، وفق بيان صدر عن قيادة القاعدة.

وأضافت السلطات أن شخصا مجهولا أبلغ الأمن بوقوع إطلاق النار في داخل القاعدة ظنا منه أنه هجوم حقيقي، ما استدعى التحرك.

المصدر: مواقع إخبارية أمريكية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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