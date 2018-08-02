أكبر مسيرة للمثليين في القدس وسط إجراءات أمنية مشددة

انطلقت في القدس الغربية مسيرة كبرى للمثليين ومؤيدي حقوقهم، شارك فيها آلاف الأشخاص وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المسيرة انطلقت من حديقة الجرس وستنتهي بحفلة موسيقية في حديقة الاستقلال بوسط المدينة مساء اليوم الخميس.

ويشارك فيها، حسب معطيات الشرطة، نحو 10 آلاف شخص، فيما يتحدث منظمو الفعالية عن 15 ألف مشارك حتى الآن.

وكان من المتوقع أن تكون هذه المسيرة الكبرى من نوعها في القدس الغربية، حيث توقع المنظمون مشاركة 30 ألف شخص فيها.

واتخذت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في طريق سير المسيرة، ونشرت 2400 من أفرادها في شوارع.

وتجري المسيرة وسط انتقادات وتهديدات من قبل اليهود المتدينين المتشددين. ونظم نشطاء منظمة "لاهافا" اليمينية المتطرفة مظاهرة احتجاجية في حديقة قريبة من مكان انطلاق المسيرة.

وقامت الشرطة بتوقيف عدة نشطاء متشددين حاولوا مهاجمة المشاركين في المسيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية