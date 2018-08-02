الألمان يبحثون عن مكان ميركل!

اهتمت وسائل الإعلام الألمانية بالمكان الذي تقضي فيه المستشارة أنغيلا ميركل عطلتها الصيفية، بعد ظهور زوجها يواخيم زاور، وهو يمضي عطلته دونها في جبال الألب.

وأطلقت صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة تكهنات حول إجازة المستشارة ميركل تحت عناوين مختلفة مثل "أين تختبئ المستشارة"؟ و"في مقر صيفي أم في زيارة لوالدتها في أوكرمارك"؟ .. و"أزمة في علاقاتها الزوجية"؟ .. و"في عيادة طبية"؟ .. و"في مهمة سرية"؟

وصرحت ميركل للصحفيين في الشهر الماضي ردا على استفسار حول عطلتها، بأنها تتطلع للراحة لكن التفاصيل تدخل في إطار خصوصياتها.

وفي هذا السياق، رفض متحدث باسم المستشارة الألمانية اليوم الخميس، الكشف للصحفيين عن المكان الذي ستقضي فيه إجازتها.

وأثار فضول الكثير من وسائل الإعلام المحلية ظهور زوج المستشارة مع ابنه من زوجة سابقة في صور التقطها صحفيون في جبال الألب دون ميركل التي عادة ما تقضي إجازتها الصيفية مع زوجها في منطقة تيرول في إيطاليا.

المصدر: "رويترز"