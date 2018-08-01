ترامب يطالب النائب العام الأمريكي بإنهاء "التحقيق الروسي" فورا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب العام في البلاد جيف سيشنز بوضع حد للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.

واتهم ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، المحقق الخاص روبترت مولر الذي يقود "التحقيق الروسي" وأفراد فريقه بالانحياز، مذكّرا بقضية العميل في مكتب التحقيقات الفدرالي بيتر ستروك الذي تم إبعاده من فريق المحققين في خطوة تعتقد وسائل إعلام أنها جاءت بسبب تصريحاته المهينة لترامب.

وشدد ترامب على أن مولر يسعى إلى خلق وهم الموضوعية حول تحقيقه، مضيفا: "هذا هو الوضع المرعب وعلى النائب العام جيف سيشنز إنهاء مطاردة الساحرات المزيفة هذه فورا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ أغسطس ٢٠١٨

وذكر الرئيس الأمريكي أن مزاعم تواطؤه مع روسيا في حملته الانتخابية ليست مجرد كذب تام، مضيفا أن الديمقراطيين هم من دفعوا هذا الملف المفبرك عديم المصداقية، جنبا إلى جنب مع مدير FBI السابق جيمس كومي ونائبه أندرو ماكيب.

كما علّق ترامب على محاكمة مدير حملته السابق بول مانافورت والتي انطلقت الثلاثاء في واشنطن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، قائلا: "لقد عمل لدي لفترة قصيرة جدا. لماذا لم تبلغني الحكومة بأنه يخضع للتحقيق؟ لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ".

وكانت روسيا قد رفضت غير مرة الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أنه لم تقدم بعد أي أدلة تثبت هذه المزاعم.

المصدر: حساب دونالد ترامب على تويتر