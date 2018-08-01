نتنياهو يهدد إيران بتحالف دولي يضم كل صنوف قوات إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بأنها ستواجه، حال أغلقت باب المندب، تحالفا دوليا يتضمن جميع صنوف قوات إسرائيل وسيعمل بكل تصميم على منع عرقلة الحركة في المضيق.

وقال نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج فوج جديد من ضباط البحرية أقيمت في قاعدة حيفا البحرية: "البحر يعطينا فرصا عديدة وفي مقدمة الأمر البحر يزيد من المساحة الجغرافية الصغيرة التي تتسع عليها إسرائيل".

وأوضح نتنياهو، حسب ما نقله مكتب الإعلامي، أن بإمكان القوات الإسرائيلية نشر قطعها البحرية "على سطح البحر وتحته على مساحة هائلة. هذا يعطي دولة إسرائيل قوة كبيرة جدا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "شهدنا في بداية الأسبوع اصطداما حادا مع الجهات الموالية لإيران التي حاولت تخريب الملاحة الدولية إلى مصر على مدخل البحر الأحمر".

وأضاف مشددا: "لو حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب، فإنني على اقتناع بأنها ستجد نفسها أمام تحالف دولي مصمم على منعها من القيام بذلك. هذا التحالف سيشمل أيضا دولة إسرائيل على جميع أجنحتها".

تهديد نتنياهو يأتي على خلفية تعرض ناقلتي نفط عملاقتين سعوديتين تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، صباح 25 يوليو، لهجوم من قبل القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في البحر الأحمر أثناء عبورهما مضيق باب المندب أمام ميناء الحديدة غرب اليمن.

وإثر هذا الهجوم أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن بلاده ستعلق جميع شحناتها من النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن "تصبح الملاحة آمنة" هناك.

والسبت الماضي أفادت شبكة "CNN" الأمريكية بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين ضد المدعومين من إيران في النزاع اليمني ، بعد "تهديداتهم ناقلات النفط التي تمر عبر البحر الأحمر".

وتهدف هذه العملية المحتملة، حسب معلومات "CNN"، إلى الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة وآمنة.

وقال مسؤولان في الإدارة للشبكة، إن هذه العملية ستنفذ، حال إطلاقها، على يد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل السعودية، وليس القوات الأمريكية.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات علنية بين السعودية وإسرائيل بسبب القضية الفلسطينية، شهدت الفترة الماضية، لا سيما بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، تقاربا ملحوظا بين الدولتين خاصة في ظل مواجهتهما مع إيران.

ودعا نتنياهو مرارا في وقت سابق إلى إقامة تحالف دولي في الشرق الأوسط ضد إيران يضم "بلدانا معتدلة" في المنطقة، في إشارة واضحة إلى السعودية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي + وكالات