المكسيك تطالب الولايات المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة

طالبت الحكومة المكسيكية، الثلاثاء، الولايات المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تدفق الأسلحة غير القانوني إلى المكسيك.

وقال وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي في مؤتمر صحافي "إذا قاموا بتصفيح الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فإن ذلك سيمنع الدخول غير القانوني إلى المكسيك لأسلحة وأموال ناجمة عن نشاطات غير شرعية، وسيسجل بعد ذلك على الفور تراجعا كبيرا في عدد جرائم القتل".

وجاء ذلك ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد تزايد الإجرام في البلد المجاور، حيث نشر تغريدة على تويتر الثلاثاء تحدث فيها عن العدد القياسي لجرائم القتل في المكسيك في 2017، لتبرير رغبته في حدود أكثر أمنا مع هذا البلد المجاور الواقع في أمريكا اللاتينية.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2018 г.

وتضرب موجة من العنف مرتبطة بالجريمة المنظمة في تهريب المخدرات المكسيك، حيث صرح وزير الداخلية أن موردها الرئيسي هو المال والأسلحة التي تتدفق من الولايات المتحدة.

وتفيد أرقام الحكومة بأن 28 ألفا و711 جريمة قتل سجلت في المكسيك في 2017، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في 1997، وتصاعد العنف في 2018 بالمكسيك حيث سجلت 15 ألفا و973 في الفصل الأول من العام.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي، حول تصريحات ترامب، دعا الرئيس المكسيكي المنتخب لوبيز أوبرادور نظيرة الأمريكي إلى الحوار، قائلا في السياق إن مسألة "الجدار" ليست مدرجة على جدول الأعمال وأن ما يريده هو علاقة صداقة.

وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، دعا ترامب إلى بناء جدار على طول الحدود التي تمتد 3 آلاف كيلومتر بين البلدين، مؤكدا أن كلفة بنائه يجب أن تدفعها المكسيك من أجل وقف تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات.

المصدر: أ ف ب