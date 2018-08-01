حظر النقاب في الدنمارك يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون الدنماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ الأربعاء وينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

وتصل غرامة ارتداء النقاب أو البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الأماكن العامة إلى ألف كورون (156 دولارا / 134 يورو).

ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الإصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.

ومن المقرر أن تنظم تظاهرات احتجاج في العاصمة كوبنهاغن وآرهوس ثاني أكبر المدن في ساعة متأخرة الأربعاء، يتوقع أن يشارك فيها مئات الأشخاص وأن ترتدي بعض النسوة النقاب.

وصرح متحدث باسم الشرطة الوطنية في الدنمارك أنه ومنذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل أي انتهاكات للحظر.

ويعد موضوع النقاب الذي يغطي كامل الوجه حساس في أوروبا، حيث أعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.

المصدر: أ ف ب