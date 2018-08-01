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أردوغان يعرب عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام

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أردوغان يعرب عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام
Globallookpress / Xinhua / Mustafa Kaya
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام في حال تمريره من البرلمان التركي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مراسم تشييع امرأة وطفلها الرضيع، قتلا في هجوم لمسلحي منظمة "بي كا كا" بولاية هكاري.

وذكرت الأناضول أن أردوغان شارك في مراسم الجنازة بمكان إقامتهما بولاية سيواس (وسط)، وقدم تعازيه لذويهما.

واستهدف المسلحون سيارة مدنية تحمل أسرة ضابط صف بقضاء "يوكسك أوفا" في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، بعبوة ناسفة، وأسفر الهجوم عن مقتل زوجة ضابط الصف، وابنهما الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا.

المصدر: الأناضول

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