فيديو مأساوي.. الشرطة الأمريكية تقتل رهينة مع خاطفها

نشرت شرطة لوس أنجلوس مقطع فيديو يسجل عملية أمنية انتهت بمأساة، إذ قتل عناصر الشرطة امرأة رهينة مع خاطفها.

وقع الحادث في 16 يونيو الماضي، بعد أن تلقت الشرطة معلومات بأن رجلا من أصول لاتينية يدعى غيليرمو بيريز (30 عاما) طعن بسكين صديقته السابقة ولا يزال يتجول في الشارع ملوحا بسلاحه.

ويظهر فيديو من كاميرات المراقبة الشخصية للضباط المشاركين في العملية أن عناصر الشرطة عند وصولهم إلى موقع الحادث طلبوا غير مرة من المجرم إلقاء السلاح، لكنه رفض الخضوع لهذه الأوامر وبدأ يقترب منهم.

وبعد أن أطلق عناصر الشرطة بعض الطلقات التحذيرية باتجاهه، احتجز بيريز رهينة كانت تقف على طرف الطريق، وهي إليزابيث توليسون (49 عاما)، ويبدو من الفيديو أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تستطع الفرار لهذا السبب، وبدء بنحر عنقها، ما أجبر عناصر الشرطة على إطلاق النار عليه بغض النظر عما يحمله ذلك من أخطار بالنسبة للسيدة.

وأطلقت الشرطة إجمالا 18 طلقة على المجرم، أصابت اثنتان منها الرهينة، ما أدى إلى وفاتها في المستشفى لاحقا.

يشار إلى أن هذه هي ثاني حادثة يلقى فيها رهينة حتفه أثناء عملية أمنية خلال ستة أسابيع.

المصدر: Police Activity