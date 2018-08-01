مجندة إسرائيلية "تعسكر" رقصة "كيكي" وتضيف إليها زخة من الرصاص!

وصلت رقصة "كيكي"، التي أثار انتشارها الكثير من الجدل إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، وظهرت مجندة إسرائيلية في مشهد وهي تؤدي رقصة من هذا النوع، أضافت إليها لمسات عسكرية.

ويبدو أن "صرعة" ما يعرف بـ"تحدي كيكي" تجاوزت كل الحدود، ووجدت تجلياتها في صور مختلفة من رقص شرقي إلى غربي بمختلف الأطياف والأذواق، وأخيرا بالزي العسكري ومع رشاش، انتهاء بروايات أخرى ساخرة، لكن الصورة العامة لم تتغير، سيارة تسير ببطء، يخرج الراكب رجلا أو امرأة من بابها ويستعرض مهارته على الطريق بين النافذتين.

المصدر: يوتيوب