"فيسبوك" تحجب صفحات بذريعة تأثيرها على انتخابات الكونغرس

أعلنت شركة "فيسبوك" حجب عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي للاشتباه بأنها كانت تستخدم كأداة للتأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكي المزمعة في نوفمبر المقبل.

وذكرت "فيسبوك" أنها حجبت 32 صفحة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، كان لها 290 ألف متابع. كما أشارت إلى أنه تم إنفاق نحو 11 ألف دولار لنشر نحو 150 إعلانا دعائيا عليها.

واعتبرت "فيسبوك" أن تلك الصفحات كانت مزيفة وكانت تنشر معلومات كاذبة وعملت على تضليل مستخدمين آخرين بشكل متعمد، وذلك بهدف التأثير على نتائج انتخابات الكونغرس.

وقالت الشركة في بيان لها إن "هذه التصرفات غير مسموح بها في "فيسبوك"، لأننا لا نريد أن يقوم أفراد أو منظمات بإنشاء شبكات من الصفحات لتضليل الآخرين".

ولم تحدد "فيسبوك" حتى الآن الجهة التي تقف وراء الصفحات التي حجبتها.

وجدير بالذكر أن "فيسبوك" كانت قد حجبت في وقت سابق عددا من الصفحات التي اعتبرت أن نشاطها يهدف إلى التأثير على العمليات الانتخابية في مختلف البلدان حول العالم، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وربطت تلك الصفحات بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

وجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا عدم وجود أي علاقة لها بمحاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية، ورفضت كل الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص.

المصدر: رويترز