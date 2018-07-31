بلجيكا.. رجل يفجر نفسه في ملعب كرة قدم

أقدم رجل في بلجيكا على تفجير نفسه في ملعب خال لكرة القدم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة بأن رجلا تقدم إلى منتصف ملعب خال لكرة القدم في بلدة بلجيكية وفجر نفسه بقنبلة يدوية، فيما وصفته السلطات بأنه عمل ناتج عن حالة يأس.

وقال المدعي العام في بيان إن الرجل، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 65 عاما، ترك رسائل وداع في منزله القريب قال فيها إنه لم يعد يتحمل حياته وكتب وصيته.

وصنف الادعاء موته بأنه انتحار ولم يذكر اسمه.

وقال أحد الشهود: "سار بهدوء نحو دائرة وسط الملعب وفجر نفسه هناك قبل الساعة التاسعة صباحا".

وكان الانفجار الذي وقع في بلدة فيرفيه الصناعية الشرقية قرب لييج قد أثار القلق في بادئ الأمر بعد أن تعرضت بلجيكيا لموجة من الإرهاب في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز