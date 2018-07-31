بالفيديو.. رئيس الفلبين يشهد تدمير أكثر من 70 سيارة فارهة مهربة

حضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يوم الاثنين مراسم تحطيم أكثر من 70 سيارة فارهة تم استيرادها بشكل غير قانوني بقيمة تزيد على 5 ملايين دولار بهدف مكافحة التهريب.

وتابع دوتيرتي والمعروف بسياساته القاسية في مكافحة الجريمة، تحطيم السيارات الفارهة، ومن بينها سيارات لامبورغيني وبورش ومرسيدس ودراجات نارية من نوع هارلي ديفيدسون.

وتفقد دوتيرتي السيارات المصادرة قبل أن يرتدي خوذة بيضاء ويجلس لمتابعة عملية التحطيم بواسطة جرافة وإلى جواره عدد من المسؤولين.

ونقل التلفزيون الرئاسي الرسمي rtvm، الاثنين، بثا مباشرا لعملية التدمير.

الفلبين تدمر سيارات بملايين الدولارات https://t.co/i47YjHKtS1 — RT Online (@RTonline_ar) 30 июля 2018 г.

المصدر: وكالات