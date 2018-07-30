عقار لترامب يهدد موقعا بيئيا في أوروبا

نُشرت في بريطانيا وثائق تؤكد أن بناء عقار تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا أسفر عن تدمير جزئي لموقع بيئي مهم في المنطقة.

وأكدت مؤسسة "التراث البيئي الاسكتلندي " الرسمية، والتي كانت تتعرض خلال السنوات الماضية للضغوط من أجل عدم الحديث عن الموضوع، أن أعمال بناء عقار "Menie" الذي افتتح في عام 2012 شمال ميناء أبردين ألحقت أضرارا ملموسة بالكثبان الترابية التي تحظى بصفة "موقع ذي الاهتمام العلمي الخاص" في منطقة Foveran Links.

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وأوضح أحد التقارير الصادرة عن المؤسسة مؤخرا أن إنشاء ملعب غولف في العقار، وخاصة أعمال تسوية تراب وتجفيف وزرع أشجار، أسفر عن تغيير الخصائص المورفولوجية الجيولوجية للكثبان وأثّر على العمليات الطبيعية في المنطقة، ما يهدد بفقدان الموقع ميزاته، فضلا عن الضرر الذي لحق بالمدرَّجات الطبيعية الساحلية.

وأشار بوب وورد، مدير سياسة معهد Grantham لدراسات تغيرات المناخ والبيئة إلى أن الموقع سيفقد، على الأرجح، صفته كذي اهتمام خاص، مطالبا الحكومة الاسكتلندية بالتحقيق فيما إذا كانت الجهات المختصة بحماية البيئة تتابع الوضع في الموقع منذ عام 2012.

وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن العديد من السكان المحليين يعتبرون أن ترامب لم يفِ بتعهداته عام 2008، عند تسلمه رخصة لبناء مشروعه في المنطقة، بخصوص حماية الموقع الهام قدر الإمكان.

المصدر: غارديان