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مصدر: من غير المرجح التوصل لاتفاق بشأن إدلب في سوتشي

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مصدر: من غير المرجح التوصل لاتفاق بشأن إدلب في سوتشي
Sputnik Michail Voskresenskiy
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أكد مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة حاليا في مدينة سوتشي الروسية بشأن الأزمة السورية أنه من غير المرجح التوصل إلى أي اتفاق بشأن قضية إدلب، أكبر معقل للفصائل المسلحة في البلاد.

وأوضح مصدر من أحد الوفود المشاركة في الدورة العاشرة من المفاوضات بصيغة "أستانا" اليوم، في حديث إلى وكالة "نوفوستي"، أن فرص التوصل إلى اتفاق بخصوص إدلب ضعيفة بسبب قلة تمثيل المعارضة عموما وخاصة غياب المعارضين المدعومين من تركيا في المباحثات.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد شدد في حديث إلى وسائل الإعلام الروسية الخميس الماضي على أن استعادة إدلب تشكل إحدى أهم الأولويات للجيش السوري في عملياته القتالية.

من جانبه، أشار رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، إلى أن المعارضة تعول على الضمانة التركية بمنع معركة عسكرية في المحافظة.

المصدر: نوفوستي

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