بوغدانوف يبحث التسوية السورية مع رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، هاتفيا، التسوية السورية مع رئيس هيئة المفاوضات السورية، نصر الحريري.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: "خلال الحديث تطرق الحريري، المقيم في الرياض للمشاركة في اجتماعات هيئة المفاوضات، إلى مسألة تطور الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك التسوية السورية على أساس القرار 2254، إضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب وتأمين الظروف لعودة اللاجئين السوريين".

وأضاف البيان: "من الجانب الروسي تم تأكيد الموقف المبدئي من جميع الجوانب المذكورة والمؤكد عليها، بأن المؤتمر الدولي حول سوريا بصيغة أستانا، الذي يعقد في مدينة سوتشي يومي 30-31 يوليو الجاري، يقدم إطارا فعالا للمناقشة المحددة والاتفاق على جميع القضايا الحالية بالنسبة للسوريين، بدعم من الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

المصدر: سبوتنيك