نتنياهو يحث العالم على "مساعدة الإيرانيين"

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المجتمع الدولي بطلب مساعدة الشعب الإيراني في تحسين ظروف معيشته.

وروى نتنياهو في تسجيل مصور باللغة الإنجليزية، نشر على حسابه الرسمي في "فيسبوك" قصة طفلة وهمية اسمها فاطمة، متطرقا إلى الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها في بلادها.

وشدد نتنياهو على أن فاطمة تعاني من قذارة المياه وتلوث الجو وانقطاع الكهرباء وتصرفات الشرطة التي تجبرها على ارتداء الحجاب، كما تواجه مشاكل متعلقة بالمستوى المرتفع لتجارة المخدرات في البلاد، ولا تستطيع زيارة مقهى بسبب احتجاجات المعارضة، كما تشاهد عجز رجال الإطفاء عن إخماد حريق في أحد المباني بسبب عدم امتلاكهم المعدات المطلوبة.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن فاطمة لا تستطيع إبداء قلقها مما يجري في البلاد في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فرض الحكومة حظرا على "تويتر" و"فيسبوك"، مضيفا أن الطفلة تعلم من الصحف الرسمية أن السلطات تصرف المليارات على الحرب في سوريا واليمن وتطوير الأسلحة النووية.

وقال نتنياهو إن فاطمة شخصية وهمية، لكن قصتها هي قصة ملايين الإيرانيين، مضيفا: "ساعدوا الإيرانيين على رفع أصواتهم ضد النظام الذي يقمعهم ويمنعهم من الحياة الكريمة والمزدهرة والمحترمة".

وكان نتنياهو قد نشر على حسابه الرسمي في "فيسبوك" خلال الأشهر الماضية سلسلة تسجيلات مصورة يتحدث فيها عن كرامة ومهارات الشعب الإيراني و "دناءة حكومته"، وذلك في وقت أصبحت فيه العلاقات بين الدولتين على وشك حرب.

المصدر: حساب بنيامين نتنياهو على "فيسبوك"