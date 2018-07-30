غراهام يشيد بتشدد ترامب مع روسيا وبفرضه عقوبات قاسية عليها!

أشاد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، بتشدد الرئيس دونالد ترامب مع روسيا وفرضه عقوبات قاسية عليها رغم سعيه لبناء علاقات طبيعية معها.

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وقال السيناتور غراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية: "سأحيي الرئيس ترامب لموقفه تجاه روسيا الأكثر تشددا من موقف سلفه (باراك) أوباما. إرسال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا، طرد الدبلوماسيين (الروس)، فرض عقوبات أكثر صرامة (على موسكو) مما كان في عهد أوباما".

ولم ينس السيناتور غراهام الإعلان أنه سيدعم "مائة بالمائة" فرض إجراءات جديدة ضد موسكو، لأن العقوبات الحالية، في رأيه، غير فعالة ضد روسيا.

وأعلن غراهام وزميله الديمقراطي بوب مينينديز في وقت سابق، بدء العمل على "مشروع قانون شامل" لزيادة الضغط على روسيا. وردا على ذلك، توعد مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) برد مماثل على أي عقوبات جديدة، واصفا العقوبات الأمريكية بأنها "هراوة غليظة لإخراج اللاعبين الرئيسيين من الميدان".

المصدر: نوفوستي