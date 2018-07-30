ماكين يسعى إلى تكبيل يدي ترامب أمام الناتو!

اقترح السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين فرض حظر تشريعي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنعه من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي.

وأفاد موقع "T-online" بأن ماكين قدّم بالاشتراك مع عدد من البرلمانيين مشروع قرار للسلطة التشريعية من شأنه أن يجعل انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو مستحيلا من دون موافقة مجلس الشيوخ.

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ويرى السيناتور الأمريكي أن الرئيس ترامب يتعامل مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بشكل سيئ، ولذلك برزت لدى الحكومة الأمريكية "شكوك حيال تمسك أمريكا بحلف شمال الأطلسي".

ويشير ماكين إلى أن الحلفاء في الناتو قدموا تضحيات على مدى 70 عاما، في سبيل بناء "عالم ديمقراطي، مرتكز على الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، مضيفا أن حلف الأطلسي تحديدا جعل من الولايات المتحدة دولة ناجحة وآمنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكّك في وقت سابق في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف.

المصدر: نوفوستي