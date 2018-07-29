مقتل 4 سياح أجانب بحادث سير مروع في طاجيكستان

لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، في حادث اصطدام سيارة بمجموعة من السياح الأجانب كانوا يركبون دراجات هوائية في طاجيكستان، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الداخلية الطاجيكية، في بيان، إن الحادث وقع في منطقة دانغارا، على بعد 150 كلم جنوبي العاصمة دوشنبه، مشيرة إلى أن سائق السيارة لاذ بالفرار من المكان فورا.

وذكر البيان أن ثلاثة سياح قتلوا في مكان الحادث، فيما توفي سائح رابع في المستشفى متأثرا بجراحه.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" أوضحت الوزارة أن مجموعة السياح كانت مكونة من مواطنين أمريكيين وهولنديين اثنين وثلاثة مواطنين أجانب آخرين، دون الكشف عن جنسية الضحايا.

فيما أكدت السفارة الأمريكية في دوشنبه أن اثنين من القتلى أمريكيان.

وأعلنت أجهزة الأمن المحلية، مساء الأحد، أنها قتلت شخصين واعتقلت شخصا آخر في إطار عملية أمنية أطلقت بعد الحادث للبحث عن المتسببين بالكارثة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القتيلين الاثنين أبديا مقاومة أثناء توقيفهما فتمت تصفيتهما، دون أن تذكر إن كانا على صلة بتنظيم متطرف.

المصدر: أ ف ب