بوتشديمون يعود مجددا إلى بلجيكا

عاد الرئيس المقال لإقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون إلى بلجيكا بعد إفراج السلطات الألمانية عنه.

وأفادت شبكة RTL الإعلامية البلجيكية أن بوتشديمون وصل اليوم بروكسل على متن طائرة قادمة من هامبورغ، بعد رفع السلطات الألمانية القيود عن تحركاته، وكان في استقباله بالمطار نائبه كيم تورا ومسؤولون كتالونيون آخرون.

وأعرب رئيس كتالونيا المقال عن عزمه مواصلة أنشطته السياسية من بلجيكا الرامية إلى إعلان استقلال الإقليم والإفراج عن السياسيين الكتالونيين المعتقلين في إسبانيا لدورهم في الاستفتاء على انفصال الإقليم والذي نُظّم في 1 أكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أسقطت مذكرة اعتقال دولية وأوروبية بحق بوتشديمون الذي هرب من كتالونيا بعد فشل إعلان استقلالها.

واحتجزت السلطات الألمانية بوتشديمون في 25 مارس الماضي، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، حين كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، لكن القضاء الألماني رفض تسليم السياسي إلى إسبانيا وأفرج عنه بكفالة، ثم رفع جميع القيود عنه.

المصدر: وكالات