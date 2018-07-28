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ترامب يمدّد عقوبات بلاده ضد دولة عربية!

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ترامب يمدّد عقوبات بلاده ضد دولة عربية!
Sputnik Sergei Guneyev
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مدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات المفروضة على لبنان منذ عام 2007 ، لعام آخر، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

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وادعى البيت الأبيض أن ترامب، اتخذ هذا القرار، بسبب مواصلة إيران توريد الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.

وذكر ترامب في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي يوضح فيها سبب تمديده العقوبات على لبنان، أن إيران تمد حلفاءها في لبنان بـ "أسلحة متطورة بشكل متزايد".

وتزعم الولايات المتحدة أنها فرضت هذه العقوبات على "أولئك الذين يقوضون السيادة والديمقراطية في لبنان" وينظمون العنف لأسباب سياسية و"يساهمون في تكريس نفوذ سوريا على الأراضي اللبنانية".

المصدر: وكالات

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