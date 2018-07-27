ترامب يشكر زعيم كوريا الشمالية على الوفاء بوعده

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الوفاء بوعده وتسليم رفات 55جنديا أمريكيا كانت لدى بيونغ يانغ منذ توقيع هدنة نهاية حرب الكوريتين عام 1953.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الجمعة بالبيت الأبيض "أشكر الزعيم كيم على الوفاء بوعده".

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وأعلن ترامب أن نائبه مايك بينس سيتوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية للرفات في مطلع أغسطس المقبل.

وبدأت كوريا الشمالية اليوم الجمعة بإعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بذلك خلال القمة التاريخية بسنغافورة في 12 يونيو 2018، بين زعيمي البلدين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

ووصلت طائرة عسكرية تحمل رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، أن كوريا الشمالية سلمت الرفات لإعادتها إلى بلادها وأن فريقا من قيادة الأمم المتحدة لشؤون كوريا تسلمها في وانسان بكوريا الشمالية ونقلت على متن مروحية إلى قاعدة اوسان الكورية الجنوبية.

ويتزامن نقل الرفات مع الذكرى 65 لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين قوات كوريا الشمالية، والصين، من جهة وقوات كوريا الجنوبية وأخرى تقودها الولايات المتحدة من جهة أخرى.

يشار إلى أن ما يزيد عن 36 ألف عسكري أمريكي قضوا نحبهم في الحرب الكورية.

المصدر: وكالات