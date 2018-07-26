بوتين: علاقاتنا مع تركيا تتطور في عدة مجالات بينها تسوية الأزمة السورية

أكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اليوم أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في عدة مجالات، بما في ذلك تسوية الأزمة السورية.

وأثناء لقاء جمعه مع أردوغان على هامش القمة العاشرة لدول مجموعة "بريكس" في عاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبورغ، قال بوتين: "علاقاتنا الثنائية تتطور بشكل مطرد، وهو أمر يتجلى سواء في مجال تجاوز الأزمات، وأقصد الأزمة السورية، أو المجال الاقتصادي. وتنجز مشاريعنا الكبيرة كلها وفق المخطط لها".

يتبع..