تركيا تقترض 3.6 مليارات دولار من الصين
قال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق، يوم الخميس، إن بلاده حصلت على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.6 مليارات دولار.
وأضاف الوزير في تصريحاته التي نشرها على موقع "تويتر" أنه من المقرر تقديم الحزمة إلى بنوك ومؤسسات خاصة وعامة لاستخدامها في استثمارات بقطاعي الطاقة والنقل.
Our trip to China started yielding results. Chinese financial institutions finalized a $3.6 billion loan package to the private sector, public institutions and banks earmarked for energy and transportation investments.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 26 июля 2018 г.
I wish to thank everyone who worked hard for this.
وأعاد الوزير التركي نشر تغريدة سابقة تضمنت صورا لزيارته إلى بكين، والتي ناقش فيها قضايا التمويل والتعاون الاستراتيجي بعيد الأمد في الاستثمارات بمجال الطاقة في تركيا.
Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sn. Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık. pic.twitter.com/V1iVFTLS4P— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 мая 2018 г.
المصدر: تويتر + وكالات