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تركيا تقترض 3.6 مليارات دولار من الصين

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تركيا تقترض 3.6 مليارات دولار من الصين
@BeratAlbayrak
تركيا تقترض 3.6 مليارات دولار من الصين
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قال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق، يوم الخميس، إن بلاده حصلت على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وأضاف الوزير في تصريحاته التي نشرها على موقع "تويتر" أنه من المقرر تقديم الحزمة إلى بنوك ومؤسسات خاصة وعامة لاستخدامها في استثمارات بقطاعي الطاقة والنقل.

وأعاد الوزير التركي نشر تغريدة سابقة تضمنت صورا لزيارته إلى بكين، والتي ناقش فيها قضايا التمويل والتعاون الاستراتيجي بعيد الأمد في الاستثمارات بمجال الطاقة في تركيا.

المصدر: تويتر + وكالات

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