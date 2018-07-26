كرة بوتين لترامب مزودة بشريحة إلكترونية!

ركزت وكالة "بلومبورغ" على أن كرة القدم التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي مزودة برقيقة إلكترونية.

وتؤكد الوكالة أن هذه الشريحة وضعتها شركة أديداس على جميع الكرات التي صنعتها لمونديال روسيا.

وتسمح مثل هذه الشرائح "بتبادل المعلومات على مسافة تقدر بنحو 10 سنتيمترات، كما تتيح الحصول على معلومات عن الشركة المنتجة وعن هذه الكرة، ومقاطع الفيديو بمشاركة اللاعبين والمنافسات ومواد أخرى.

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ولم تعلق شركة أديداس عما إذا كان بإمكان الجانب الروسي أن يخترق هذه الشريحة الإلكترونية، كما يُجهل ما إذا كان يوجد في مثل هذه الأجهزة الدقيقة ثغرات أمنية، ولا يوجد يقين كذلك بشان إمكانية إزالة هذه الشريحة أو استبدالها.

واعتمادا على الصور المنشورة في موقع الكرملين الإلكتروني، فقد أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة قدم ببقع سوداء وحمراء، تتميز بها كرات "Dream Telstar" تحديدا التي استخدمت في تصفيات كأس العالم في روسيا.

ووفق بيان صحفي نشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد زودت الكرات الرسمية لمونديال روسيا 2018 فعلا بشرائح إلكترونية للاتصالات قريبة المدى.

البيت الأبيض بدوره كان قد أعلن أن الكرة المهداة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل الهدايا الأخرى التي يتلقاها الرئيس الأمريكي، تم فحصها للتأكد من أنها آمنة.

المصدر: lenta.ru