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جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس

دي ميستورا يطلع مجلس الأمن على الاستعدادات للمحادثات السورية في سوتشي

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دي ميستورا يطلع مجلس الأمن على الاستعدادات للمحادثات السورية في سوتشي
Reuters Stringer
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن بمجرى التحضيرات للمحادثات السورية - السورية القادمة بصيغة "أستانا" في مدينة سوتشي الروسية.

وتحدث ممثل السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوت، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء، وقال عقب مشاورات مغلقة حول سوريا: "عقد دي ميستورا مؤخرا جلسة إحاطة مع أعضاء مجلس الأمن حول التحضيرات لاجتماع بصيغة أستانا في سوتشي في 30-31 يوليو، والذي يهدف إلى ضمان حل سياسي للنزاع السوري".

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وأضاف سكوت: "ركز النقاش أيضا على ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية، بما في ذلك الوضع في جنوب غرب سوريا وإدلب، بالطبع، وقف العنف ضروري من أجل حل سياسي مستدام".

وأشار في معرض حديثه عن عملية إنشاء لجنة دستورية، إلى أن "دي ميستورا يشاطر الرأي، الذي يقول إنه سيكون من المفيد للغاية إحراز تقدم بشأن هذه المسألة حتى الأسبوع الوزاري للجمعية العامة في سبتمبر".

المصدر: تاس

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