 
مباشر
عاجل
مديرية الصحة في السويداء: 38 قتيلا و37 جريحا كحصيلة أولية جراء هجوم داعش على السويداء وريفها

واشنطن تحظر تزويد أنقرة بمقاتلات F-35

أخبار العالم

واشنطن تحظر تزويد أنقرة بمقاتلات F-35
Reuters Axel Schmidt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk7j

حظر الكونغرس الأمريكي رسميا توريد مقاتلات F-35 لتركيا، انتقاما من أنقرة على شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقالت صحيفة The Washington Times، إن الكونغرس قرر تعليق توريد هذه الطائرات إلى تركيا، حتى يقدم البنتاغون تقريرا يقيم فيه العقد الروسي التركي.

إقرأ المزيد
نشر منظومات "باتريوت" الأمريكية المضادة للجو صحيفة: واشنطن تتفاوض مع أنقرة لبيعها "باتريوت" بدلا من "إس-400" الروسية

كما سينتظر الكونغرس أن يتلقى من وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرا عن العواقب المحتملة على العلاقات الأمريكية التركية إثر إقصاء أنقرة عن برنامج إنتاج مقاتلات F-35.

ووظفت تركيا 175 مليون دولار في تصميم طائرة مقاتلة لدول الناتو وخططت لشراء 100 طائرة من هذا النوع.

وفي 11 يوليو، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن منظومات "إس-400" ستظهر في بلاده صيف 2019 وستدخل الخدمة نهاية العام المذكور.

المصدر: لينتا رو

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا