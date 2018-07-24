طالبان تسيطر على مقاطعتين جنوب شرقي أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان أن مسلحي "طالبان" بسطوا سيطرتهم على مقاطعتين في ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان على الحدود مع باكستان.

وذكر المسؤولون أن مسلحي "طالبان" بدأوا بمهاجمة نقاط التفتيش الأمنية في مقاطعتي أومنا وغايان في الولاية المذكورة منذ يوم الأحد الماضي، ما أجبر القوات الأفغانية على الانسحاب وترك كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.

وأكد عضو في مجلس الولاية أنه بعد يومين من اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أفغان وإصابة آخرين، سيطرت "طالبان" على مركزي المقاطعتين.

وفي ولاية زابل المجاورة، جنوبي بكتيكا، قتل 15 من عناصر قوات الأمن الأفغانية وأصيب 18 آخرون بعد اقتحام "طالبان" لمقاطعة أتغار التابعة للولاية. وتمكنت القوات الأفغانية من سد الهجوم بعد تلقي القوات الأمنية إسنادا جويا، ما أسفر عن مقتل 25 من مسلحي "طالبان" وإصابة 20 آخرين بجروح، حسب عضو في مجلس الولاية.

المصدر: رويترز