نواب من حزب ماكرون: الرئيس تحمل مسؤولية قضية حارسه الشخصي

أكد مشرعون من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس رد على عاصفة سياسية متنامية بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين يهاجم محتجين بالقول إنه يتحمل مسؤولية ما حدث.

ونقل المشرعون عن ماكرون، الذي لم يتحدث حتى الآن بشأن الأزمة، قوله: "أتحمل المسؤولية بمفردي، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا مني. أنا أخضع للشعب الفرنسي".

ووفقا للمشرعين، فإن الزعيم الفرنسي أدلى على نحو غير متوقع بهذه التعليقات خلال تجمع لأعضاء البرلمان من حزبه.

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وانتقد ماكرون في أكبر أزمة منذ توليه السلطة بعد ظهور لقطات لرئيس فريقه الأمني، ألكسندر بينالا، وهو يضرب أحد المشاركين في مظاهرة عيد العمال بباريس ويسحل امرأة في غير وقت خدمته وكان يضع خوذة قوات الأمن وشارات التعريف الخاصة بالشرطة.

المصدر: رويترز