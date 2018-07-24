أردوغان: لا يحق لأحد انتقاد قانون مكافحة الإرهاب

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الثلاثاء، بمواصلة العمليات العسكرية على طول الحدود التركية حتى القضاء على جميع التهديدات الأمنية.

وشدد الرئيس التركي على أنه لا أحد يملك حق انتقاد القانون التركي الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تعكف الحكومة على إعداده.

من جهتهم، يؤكد معارضو القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، أنه سيمنح أردوغان صلاحيات أمنية واسعة، وسيعيد عمليا حالة الطوارئ التي ألغتها أنقرة مؤخرا، بعد العمل بها منذ الانقلاب الفاشل على السلطة سنة 2016.

المصدر: رويترز