"الجهادي" الإيرلندي من أصل جزائري يبرم "صفقة" مع القضاء الأمريكي!

أقر علي شرف دعماش الذي يشتبه في أنه شكّل تنظيما "جهاديا"، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة العام الماضي من إسبانيا، بذنبه أمام المحكمة الفدرالية في فيلادلفيا أمس.

ويقف دعماش وهو إيرلندي من أصل جزائري، أمام المحكمة الأمريكية بتهمة تشكيل عصابة لأغراض إرهابية.

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وكان هذا الرجل أول "جهادي" يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وينتظر أن تصدر القاضية بيتريز تاكر الحكم في هذه القضية في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن وافق دعماش عقب مفاوضات مع الادعاء على قبول عقوبة السجن 15 عاما والتنازل عن حقه في الاستئناف، بحسب بيان للسلطات الأمريكية صدر أمس.

وكان "الجهادي" البالغ من العمر 53 عاما وتم توقيفه في برشلونة شتاء 2015، قد وافق على ترحيله إلى إيرلندا أو الجزائر بعد انقضاء عقوبته.

ونص بيان الاتهام على أن السلطات وجهت الاتهامات إلى دعماش المعروف على الإنترنت باسم "ذي بلاك فلاغ" في 2011، إثر الاشتباه بأنه "شكّل تنظيما جهاديا عنيفا يضم رجالا ونساء من أوروبا والولايات المتحدة ونسق نشاطاته".

وذكر بيان الاتهام أن بعض أعضاء التنظيم توجهوا على ما يبدو إلى جنوب آسيا للتدريب على استخدام المواد المتفجرة.

ويشتبه في أن التنظيم كان يخطط على الأرجح لاغتيال شخص في السويد بحسب البيان الاتهامي الذي لم يكشف هويته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في القضاء الإسباني أثناء توقيف دعماش أن "التنظيم خطط لاغتيال رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد".

وكان القضاء الأمريكي حكم على كولين لاروز المعروفة بـ"جهاد جاين" في 2014 بالسجن في فيلادلفيا لعشر سنوات، بعد إدانتها بالمشاركة في نفس التنظيم وفي مخطط لاغتيال فيلكس.

المصدر: أ ف ب