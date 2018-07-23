إيران تباشر في إنتاج صاروخ جديد مجهز بأحدث التكنولوجيا

دشّن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي اليوم الاثنين، خطا لإنتاج صواريخ "فكور" جو- جو متوسطة المدى، والمجهزة بأحدث التكنولوجيا.

وقال حاتمي على هامش مراسم التدشين، إن الخبراء والعلماء الملتزمين والثوريين في منظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تمكنوا رغم الحظر، من تدشين خط إنتاج هذا الصاروخ بعد إنجاز مراحل التصميم والتصنيع والإطلاق الناجحة في العام الماضي.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تكمن في جعل أسلحة ومعدات القوات المسلحة ذكية الطابع، مضيفا أن صاروخ "فكور" قد تم إنتاجه بالتعاون مع القوة الجوية للجيش الإيراني ومن شأنه الارتقاء بالقدرات القتالية للقوة الجوية.

وصرح بأن جميع المقاتلات قادرة على حمل وإطلاق هذا الصاروخ، مشيرا إلى أن إيران تزيد من قدراتها الدفاعية باستمرار، لتوفير أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الوطنية، لأن "طهران لن تأخذ الإذن من أحد في هذا السياق".

المصدر: وكالة "فارس"