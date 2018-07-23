 
مباشر

إيران تباشر في إنتاج صاروخ جديد مجهز بأحدث التكنولوجيا

أخبار العالم

إيران تباشر في إنتاج صاروخ جديد مجهز بأحدث التكنولوجيا
Reuters / Morteza Nikoubazl
الحرس الثوري الإيراني - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjwd

دشّن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي اليوم الاثنين، خطا لإنتاج صواريخ "فكور" جو- جو متوسطة المدى، والمجهزة بأحدث التكنولوجيا.

وقال حاتمي على هامش مراسم التدشين، إن الخبراء والعلماء الملتزمين والثوريين في منظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تمكنوا رغم الحظر، من تدشين خط إنتاج هذا الصاروخ بعد إنجاز مراحل التصميم والتصنيع والإطلاق الناجحة في العام الماضي.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تكمن في جعل أسلحة ومعدات القوات المسلحة ذكية الطابع، مضيفا أن صاروخ "فكور" قد تم إنتاجه بالتعاون مع القوة الجوية للجيش الإيراني ومن شأنه الارتقاء بالقدرات القتالية للقوة الجوية.

وصرح بأن جميع المقاتلات قادرة على حمل وإطلاق هذا الصاروخ، مشيرا إلى أن إيران تزيد من قدراتها الدفاعية باستمرار، لتوفير أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الوطنية، لأن "طهران لن تأخذ الإذن من أحد في هذا السياق".

المصدر: وكالة "فارس"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا