 
مباشر

مقتل 11 "جهاديا" بكمين نصبوه للجيش في مالي

أخبار العالم

مقتل 11
AFP
مالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjv9

أعلنت حكومة مالي أن جيشها قتل11 "جهاديا" وسط البلاد يوم أمس الأحد، وذلك في كمين نصبه الإرهابيون أنفسهم للإيقاع بقوات الجيش.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "وقعت دورية استطلاع وتأمين صباح الأحد ضحية كمين نصبه إرهابيون في غابة سموني في دائرة ماسينا بمقاطعة سيغو وسط البلاد".

وأضافت: "خلال العملية خسرت قوات مالي المسلحة جنديا واحدا وأصيب لها آخر، في حين أحصينا 11 قتيلا في صفوف العدو".

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا