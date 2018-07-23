// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 11 "جهاديا" بكمين نصبوه للجيش في مالي
AFP
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أعلنت حكومة مالي أن جيشها قتل11 "جهاديا" وسط البلاد يوم أمس الأحد، وذلك في كمين نصبه الإرهابيون أنفسهم للإيقاع بقوات الجيش.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "وقعت دورية استطلاع وتأمين صباح الأحد ضحية كمين نصبه إرهابيون في غابة سموني في دائرة ماسينا بمقاطعة سيغو وسط البلاد".
وأضافت: "خلال العملية خسرت قوات مالي المسلحة جنديا واحدا وأصيب لها آخر، في حين أحصينا 11 قتيلا في صفوف العدو".
المصدر: أ ف ب
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