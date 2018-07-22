الاتحاد الأوروبي يجمد دعمه لحزب لوبان

أعلن الاتحاد الأوروبي، تجميد الدعم المقدم لحزب "الاتحاد القومي" الذي تتزعمه السياسية الفرنسية مارين لوبان.

والدعم الأوروبي لـ "الاتحاد القومي" مخصص لتمويل مشاريع الحزب وتغطية نفقات موظفيه.

وسيفقد الحزب بهذا القرار مصادر مرتبطة بتنفيذ مشاريع يعتقد أنها وهمية، كما يقدر الضرر الناتج عن القرار بـ 7 ملايين يورو.

Marine Le Pen : le Parlement européen gèle les subventions du Rassemblement national https://t.co/oxZ5K2Cv4cpic.twitter.com/x1vj1P4qWv — Le JDD (@leJDD) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

وجرد القضاء الفرنسي الحزب من الدعم الحكومي الذي كان يحصل عليه، في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وأعلنت لوبان، عقب قرار المحكمة الفرنسية، أن منظمتها السياسية، قد تواجه تصفية في أغسطس عام 2018.

المصدر: وكالات