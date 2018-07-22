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الاتحاد الأوروبي يجمد دعمه لحزب لوبان

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الاتحاد الأوروبي يجمد دعمه لحزب لوبان
Reuters Gonzalo Fuentes
المعارضة الفرنسية مارين لوبان
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أعلن الاتحاد الأوروبي، تجميد الدعم المقدم لحزب "الاتحاد القومي" الذي تتزعمه السياسية الفرنسية مارين لوبان.

والدعم الأوروبي لـ "الاتحاد القومي" مخصص لتمويل مشاريع الحزب وتغطية نفقات موظفيه.

وسيفقد الحزب بهذا القرار مصادر مرتبطة بتنفيذ مشاريع يعتقد أنها وهمية، كما يقدر الضرر الناتج عن القرار بـ 7 ملايين يورو.

وجرد القضاء الفرنسي الحزب من الدعم الحكومي الذي كان يحصل عليه، في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

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وأعلنت لوبان، عقب قرار المحكمة الفرنسية، أن منظمتها السياسية، قد تواجه تصفية في أغسطس عام 2018.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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