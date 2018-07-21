الرئيس الكوبي يسمي أعضاء حكومته الجديدة

أعلن رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل عن تشكيل مجلس وزرائه، مبقيا على أغلب الحقائب من عهد سلفه راؤول كاسترو، ومنها الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية.

وكشف الرئيس الكوبي، الذي تولى المنصب في أبريل الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في بداية اجتماعات الجمعية الوطنية التي ستناقش أيضا مسودة لدستور جديد سيحل مكان الوثيقة العظمى أو (ماجنا كارتا) المطبقة في كوبا.

وأبقى دياز كانيل على نواب الرئيس في مجلس الوزراء في مناصبهم عدا مارينو موريو رئيس لجنة الإصلاح في الحزب الشيوعي، ومن بينهم القيادي الثوري راميرو فالديز (86 عاما)، ووزير الاقتصاد السابق ريكاردو كابريساس (81 عاما).

وسينضم لنواب الرئيس مسؤولان أصغر سنا هما روبيرتو موراليس (51 عاما)، واينيس ماريا تشابمان، بعد أن كانا في مجلس الدولة وهو أعلى جهة تنفيذية في البلاد.

وعين ميغيل تسعة وزراء جدد من بين 26 وزيرا في الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الدستور الجديد سيتضمن الاعتراف بالملكية الخاصة، وهو أمر لطالما رفضته كوبا بصفته أحد معالم الرأسمالية، كما سيستحدث منصب رئيس الوزراء بجانب الرئيس.

المصدر: رويترز